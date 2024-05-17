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Судейство

Сегодня, 21:35

Судье Иванову не дают в РПЛ матчи «Спартака», Кукуляку — «Урала»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Департамент судейства РФС в чемпионате России-2023/24 воздерживается от назначения некоторых арбитров в роли судей на матчи определенных команд.

Например, ростовчанину Сергею Иванову не дают обслуживать в качестве судьи матчи с участием «Спартака» (только пару раз видеоарбитром), «Факела» и «Рубина».

Удивительно, на матчи с участием «Пари НН» ни разу не назначались в роли арбитра лучшие рефери сезона — москвич Сергей Карасев, петербуржец Кирилл Левников и волгоградец Рафаэль Шафеев. При этом Карасев еще ни разу в этом чемпионате России не выводил на поле «Балтику», а Шафеев — «Локомотив».

Петербуржца Владислава Безбородова не назначают судьей на игры с участием «Ростова» и «Крыльев Советов». Даже в качестве ВАР ему дали только по одному матчу этих команд.

Сергей Карасев. Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей

Сочинцу Павлу Кукуяну как судье не дают матчи «Ахмата», «Оренбурга» и «Факела». Их он изредка видит на мониторах в ВАР-центре.

Алексей Сухой (Люберцы) не работает судьей в РПЛ на встречах «Динамо» и «Крыльев» — только как ВАР (по разу) и резервным (по два раза).

Уникален Евгений Кукуляк (Калуга). Вы не найдете его в этом сезоне в списке назначений на матчи «Урала» ни в какой роли.

Речь о рефери, у каждого из которых от 13 до 16 матчей в чемпионате.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
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Зенит

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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