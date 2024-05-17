В протоколе матча «Зенит» — ЦСКА грубая ошибка. Зенитовцы не нарушали правила игры и регламент

В протоколе ответного финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА допущена серьезная ошибка. Возможно, это произошло по вине резервного судьи Алексея Сухого: как правило, именно четвертый арбитр занимается составлением этого документа.

Если верить протоколу, опубликованному на сайте РФС, «Зенит» при попустительстве судейской бригады нарушил правила игры и кубковый регламент.

В соответствии с правилом 3 правил игры, каждая команда «имеет максимум три возможности для проведения замен и может дополнительно произвести замены в перерыве между таймами».

Протокол матча «Зенит» — ЦСКА.

Протокол матча «Зенит» — ЦСКА.

В регламенте Кубка России-2023/24 говорится следующее:

«4.18. В ходе матчей Кубка России разрешается замена не более 5 футболистов в каждой из команд, но с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен.

...4.18.1. Дополнительно к указанным заменам каждой команде разрешено осуществить не более одной замены в случае подозрения на черепно-мозговую травму. Указанную дополнительную замену команда вправе осуществить в любое время матча. Замену в случае подозрения на черепно-мозговую травму разрешено осуществить независимо от числа уже проведенных командой замен".

В протоколе же указано, что «Зенит» использовал не три, а четыре слота (возможности) для замен — на 45-й, 62-й, 73-й и 81-й минутах. И только одна замена произведена в перерыве (на 46-й минуте). Использование четырех слотов — это грубейшее нарушение. Но, самое главное, этого нарушения в действительности не произошло.

Артур, получив травму, покинул поле в конце первого тайма. Однако Дуглас Сантос не заменил его и на поле не вышел. Он остался в технической зоне «Зенита», а уже вскоре Павел Кукуян остановил игру, начался перерыв и команды отправились в раздевалки.

Полузащитник «Зенита» Артур уходит с поля из-за травмы.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Ни де-факто, ни де-юре замена Артура на Дугласа Сантоса в первом тайме не произошла. Она случилась в перерыве, потому в протоколе должна быть указана 46-я, а не 45-я минута.

А вот ЦСКА, в отличие от «Зенита», использовал четыре слота (возможности) для замен. В полном соответствии с правилами игры и регламентом. Армейцы имели на это право — из-за черепно-мозговой травмы Владислава Торопа.