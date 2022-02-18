Врач-психиатр объяснил сильные эмоции Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде

Врач-психиатр Евгений Фомин в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил эмоции Александры Трусовой после объявления результатов произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Причин у подобного поведения несколько, — сказал Фомин «СЭ». — Первая, люди находятся в таком эмоциональном напряжении, что каждое дополнение к этому стрессу приводит к эмоциональному взрыву. К поведенческим реакциям, которые могут быть не совсем правильными. Например, резко все бросить и уйти из спорта. Совершить импульсивный поступок. Вторая причина — элитный спортсмен не был бы элитным, если бы не считал первое место единственным для себя возможным. Получить серебряную медаль в этой концепции равносильно проигрышу. Нет золота — поражение. Реакция, в общем, понятна. Третья причина — возрастные особенности. 17 лет — это подросток, ей сложно контролировать свои эмоции. Подростки находятся в более подвижном эмоциональном состоянии. Они могут войти в определенный эмоциональный пик. Четвертая причина — это просто способ снять напряжение. Кто-то снимает фитнесом, кто-то баней. А кому-то нужно прокричаться. Все это означает, что в моменте ей не хочется заниматься этим спортом. Но, скорее всего, все вернется в нормальное русло через некоторое время».

Фомин также отметил, что подростки могут выдерживать эмоциональную нагрузку.

«Подростки не выдерживают эмоциональной нагрузки? Не соглашусь с этим. Эти подростки — профессионалы. Они очень много лет занимаются этим спортом. Спорт — это контроль над собой, это дисциплина. Человек привыкает себя контролировать. Ты выступаешь на соревнованиях — ты должен определенным образом себя вести, соблюдать правила. Не соглашусь с тем, что подростки не выдерживают эмоциональной нагрузки. Более того, я восхищаюсь мужеством наших спортсменок. Они так достойно себя ведут в ситуации, в которой многие взрослые бы сломались», — добавил Фомин.

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева по итогу двух программ стала лишь четвертой.

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, а после проката расплакалась и отказывалась выходить на награждение.