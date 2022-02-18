Владимир Соловьев жестко раскритиковал МОК за ситуацию с Валиевой на Олимпиаде

Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Взрослые подонки просто сломали девчонку! О чем здесь говорить? Можно относиться к Камиле с любовью и симпатией. И любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток. Когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют. И сейчас наступает момент истины.

Да и вся эта ситуация с Камилой отдаленно похожа на произошедшее с сестрами Аверинами в Токио. Теперь нужно выходить на следующую Олимпиаду и побеждать. И если ты это делаешь, то твое имя в спорте становится великим. А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки. Хотя, конечно, пока еще есть золотая медаль в командных соревнованиях.

Валиеву не пригласили на показательные выступления? А послушайте заявления МОК сначала ... Они же травили девочку! Поэтому чему удивляться? Было бы странно, если бы они ее пригласили. Они остались подлецами и мерзавцами", — сказал Соловьев «СЭ».