Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Владимир Соловьев жестко раскритиковал МОК за ситуацию с Валиевой на Олимпиаде

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Взрослые подонки просто сломали девчонку! О чем здесь говорить? Можно относиться к Камиле с любовью и симпатией. И любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток. Когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют. И сейчас наступает момент истины.

Да и вся эта ситуация с Камилой отдаленно похожа на произошедшее с сестрами Аверинами в Токио. Теперь нужно выходить на следующую Олимпиаду и побеждать. И если ты это делаешь, то твое имя в спорте становится великим. А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки. Хотя, конечно, пока еще есть золотая медаль в командных соревнованиях.

Валиеву не пригласили на показательные выступления? А послушайте заявления МОК сначала ... Они же травили девочку! Поэтому чему удивляться? Было бы странно, если бы они ее пригласили. Они остались подлецами и мерзавцами", — сказал Соловьев «СЭ».

Камила Валиева
8
6
Читайте также
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты о защите российской фигуристки
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции на Олимпиаде и чемпионатах мира
Бах: «Мы следуем закону и в то же самое время симпатизируем Валиевой»
Камила Валиева будет просить вскрыть пробу B
CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой
Валиева вне подиума — трагедия, за которую МОК должно быть стыдно
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
МОК ответил на обвинения американки в двойных стандартах в отношении дела Валиевой
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Лидер сборной России берет бронзу в ски-кроссе после череды травм. Ридзик повторил успех Пхенчхана
Врач-психиатр объяснил сильные эмоции Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде
Олимпиада 2022: бронза фристайлиста Ридзика, последние гонки в биатлоне и полуфиналы в хоккее. Онлайн-трансляция 18 февраля
В личных гонках Олимпиады женская сборная осталась без наград. Нужно ли оставлять Шашилова?
Россия — Швеция: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 18 февраля 2022 года
Курашов — о бронзе Ридзика: «Попасть на пьедестал ски-кросса стоит большой работы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Если бы была возможность вручить три золота... Чем не вариант?». Владимир Соловьев — о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде

Врач-психиатр объяснил сильные эмоции Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости