Валиева дважды упала в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель с ошибкой на выезде, четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа, тройной риттбергер, четверной тулуп с падением, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц+тройной тулуп с ошибками.

За прокат она получила 141,93 балла. По сумме выступлений набрала 224,09 балла.