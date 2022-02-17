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Сегодня, 16:58

Валиева дважды упала в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель с ошибкой на выезде, четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа, тройной риттбергер, четверной тулуп с падением, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц+тройной тулуп с ошибками.

За прокат она получила 141,93 балла. По сумме выступлений набрала 224,09 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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