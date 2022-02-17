Российская фигуристка Валиева расплакалась после проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после проката в произвольной программе на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Валиева прыгнула четверной сальхов, тройной аксель с ошибкой на выезде, четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа, тройной риттбергер, четверной тулуп с падением, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц+тройной тулуп с ошибками.

За прокат фигуристка получила 141,93 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.