Тутберидзе поздравила российских фигуристов с победой в командном турнире на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, в котором поздравила сборную с победой в командном турнире на Олимпиаде.

«Поздравляю сборную ROC (ОКР) по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка.

За команду выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.