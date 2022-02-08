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Сегодня, 06:13

Тутберидзе поздравила российских фигуристов с победой в командном турнире на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, в котором поздравила сборную с победой в командном турнире на Олимпиаде.

«Поздравляю сборную ROC (ОКР) по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка.

За команду выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе
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