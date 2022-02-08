Фигурист Майоров рассказал о том, почему Швеция не хотела посылать его на Олимпиаду

Шведский фигурист Николай Майоров в интервью «СЭ» рассказал о том, как олимпийский комитет не хотел пускать его на Олимпиаду.

— Мы позвонили, нам сказали, нужен результат уровня топ-8 в мире. Но это же очень сложно! Думаю, у них правила такие, что они хотят получить лучший результат во всех видах спорта. Но некоторые виды спорта не сравнить с хоккеем, лыжами или конькобежцами. У нас такой спорт, что ты никогда не можешь определить. Когда тебя судят по очкам, никогда нельзя точно сказать. В конькобежном спорте для победы нужно показать время, вот за этим и беги. А в фигурном катании есть очки, но их очень сложно догнать, когда тебя судят плюс-минус за прыжки, за катание, за музыку — за всё. Всегда очень сложно сказать, куда можно попасть.

Все ли здесь отрицательные по ковиду? Меня это не напрягает. Никогда о таких вещах не думаю, это ненужные нервы. Все могут заболеть, раньше или позже все заболеют. Что случится, то случится. Всегда лучше притормозить, чем если мы все сразу заболеем. У меня никаких симптомов не было, а некоторые в больнице под кислородом лежат.

Не знаю, играет ли роль моё русское происхождение в Швеции. Там привыкли, что мы — шведы. В России папу хорошо знают, он там был великим тренером, очень хорошим, и в Швеции тоже. Приходишь на каток, тебя сразу узнают. Как сказать... Когда мы в Швеции — мы шведы, когда в России — мы русские.

В короткой программе в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Майоров набрал 78,54 балла.