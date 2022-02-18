Бах назвал атмосферу вокруг Валиевой холодной

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«После этого я видел как ее встречали сопровождающие, близкие люди, — сказал Бах. — Это было как-то холодно. Вместо приободрения и попыток помочь ей, я видел вокруг нее атмосферу холода. Жесты людей вокруг нее были отречением и неприятием. Я сидел и думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своей спортсменке? Сегодня я так же прочитал, как отнеслись к Александре Трусовой. И после ее слов я подумал, что мое вчерашнее впечатление не такое уж и неправильное.

Такая ситуация у нас. Другие фигуристки тоже это прочувствовали, особенно из США и Японии. Перед нами была непростая дилемма. Предложили встретиться с фигуристками из США и Японии, хотим просто услышать их соображения. Олимпийский комитет Японии сообщил нам, что фигуристки приняли наше предложение. Что касается фигуристок из США, мы встречались с председателем комиссии спортсменов. Это была плодотворная встреча. Мы многое узнали о позиции спортсменок. Были представлены определенные идеи по тому, как можно решать такие ситуации, как с Камилой".

Напомним, Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка Анна Щербакова.