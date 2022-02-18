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Сегодня, 06:39

Бах назвал атмосферу вокруг Валиевой холодной

Президент МОК Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода
Сергей Федоров
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«После этого я видел как ее встречали сопровождающие, близкие люди, — сказал Бах. — Это было как-то холодно. Вместо приободрения и попыток помочь ей, я видел вокруг нее атмосферу холода. Жесты людей вокруг нее были отречением и неприятием. Я сидел и думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своей спортсменке? Сегодня я так же прочитал, как отнеслись к Александре Трусовой. И после ее слов я подумал, что мое вчерашнее впечатление не такое уж и неправильное.

Такая ситуация у нас. Другие фигуристки тоже это прочувствовали, особенно из США и Японии. Перед нами была непростая дилемма. Предложили встретиться с фигуристками из США и Японии, хотим просто услышать их соображения. Олимпийский комитет Японии сообщил нам, что фигуристки приняли наше предложение. Что касается фигуристок из США, мы встречались с председателем комиссии спортсменов. Это была плодотворная встреча. Мы многое узнали о позиции спортсменок. Были представлены определенные идеи по тому, как можно решать такие ситуации, как с Камилой".

Напомним, Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка Анна Щербакова.

Камила Валиева
Томас Бах
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