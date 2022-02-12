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Сегодня, 11:26

Тутберидзе надеется на справедливое решение в деле Валиевой

Сергей Ревенко
Корреспондент
Этери Тутберидзе.
Фото Reuters

Российский тренер Этери Тутберидзе объяснила, почему фигуристка Камила Валиева и тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине не высказывается по поводу возникшей ситуации вокруг спортсменки.

«Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто, что решает, но мы очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) и ВАДА воспользовались правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц. Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Этери Тутберидзе. Тутберидзе заявила: она уверена, что Валиева — невинна и чиста

Источник: https://www.1tv.ru/news/2022-02-12/420985-pochemu_okazalas_pod_udarom_kamila_valieva_otvety_trenera_eteri_tutberidze
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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