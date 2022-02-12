Российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Сегодня, 12 февраля, Валиева вышла на тренировку в преддверии короткой программы Олимпиады-2022, которая состоится 15-го числа.