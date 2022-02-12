Тутберидзе о сомнительном тесте Валиевой: «Это или роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план»

Прославленный российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине и выразила надежду, что руководство ФФККР помогут отстоять права спортсменки.

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план — не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).