Тутберидзе: «Будет здорово, если в Пекине все три медали выиграют российские фигуристы»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оценила расклад сил перед турниром на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе места. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Будет здорово, если в Пекине все три медали будут наши», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На турнире в Пекине будет разыграно 5 комплектов наград в фигурном катании.