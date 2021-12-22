Тутберидзе: «Будет здорово, если в Пекине все три медали выиграют российские фигуристы»
15:05
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оценила расклад сил перед турниром на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе места. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Будет здорово, если в Пекине все три медали будут наши», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На турнире в Пекине будет разыграно 5 комплектов наград в фигурном катании.
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