Российские фигуристы после Олимпиады выступят с показательными программами в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что фигуристы сборной России проведут показательные выступления в Красноярске после Олимпийских игр в Пекине.

Отметим, сбор российских фигуристов перед Играми в Пекине также пройдет в Красноярске.

«В ближайшее время к нам приедет сборная по фигурному катанию, сборная России. Именно здесь она проведет свою подготовку перед Олимпиадой. Александр Георгиевич (Горшков) сказал, что если не будет никаких сбоев, то после Олимпиады команда вновь приедет к нам в Красноярск, на обратном пути, для того, чтобы сделать здесь показательные выступления», — цитирует Усса ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.