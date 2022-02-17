Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Трусова: «Я говорила про завершение карьеры на эмоциях»

Александра Трусова прокомментировала слова о желании завершить карьеру
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российская фигуристка Александра Трусовой поделилась эмоциями после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Она завоевала серебро в соревновании одиночниц, набрав 251,73 балла по сумму короткой и произвольной программ.

«Сегодня я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про ЧМ и все остальное я подумаю потом и решу, что делать.

Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на олимпиаде.

Рада, что будет награждение и мы получим медали. Это будет очень приятно.

Про Камилу я ничего отвечать не буду. Есть ко мне вопросы?» - заявила Трусова.

Трусовой засчитали три четверных прыжка из заявленных пяти. Ее произвольную программу оценили выше олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, но по сумме баллов она уступила соотечественнице.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Олимпиада
Александра Трусова
6
3
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Анна Щербакова: эмоции отца после победы дочери на Олимпиаде-2022
Щербакова: «Увидите ли меня в 2026? Я еще не могу сказать что чувствую сегодня»
Познер высказался о прокате Валиевой на Олимпиаде: «МОК и ВАДА должно быть стыдно»
ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»
Мать фигуристки Щербаковой заявила, что старания спортсменки не прошли даром
Психолог объяснил эмоциональный срыв Александры Трусовой на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»

Познер высказался о прокате Валиевой на Олимпиаде: «МОК и ВАДА должно быть стыдно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости