Трусова: «Я говорила про завершение карьеры на эмоциях»

Российская фигуристка Александра Трусовой поделилась эмоциями после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Она завоевала серебро в соревновании одиночниц, набрав 251,73 балла по сумму короткой и произвольной программ.

«Сегодня я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про ЧМ и все остальное я подумаю потом и решу, что делать.

Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на олимпиаде.

Рада, что будет награждение и мы получим медали. Это будет очень приятно.

Про Камилу я ничего отвечать не буду. Есть ко мне вопросы?» - заявила Трусова.

Трусовой засчитали три четверных прыжка из заявленных пяти. Ее произвольную программу оценили выше олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, но по сумме баллов она уступила соотечественнице.