ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»

ОКР обратился к Валиевой после выступления на Олимпиаде

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Обнимаем тебя всей страной! Камила, мы рядом!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.

Валиева в произвольной программе упала с тройного тулупа и четверного тулупа. За прокат она получила 141,93 балла и заняла пятое место. По сумме выступлений набрала 224,09 балла и в итоге стала четвертой на Олимпиаде-2022.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебро у Александры Трусовой (251,73), в бронза у японки Каори Сакамото (233,13).