ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»
ОКР обратился к Валиевой после выступления на Олимпиаде
В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
«Обнимаем тебя всей страной! Камила, мы рядом!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.
Валиева в произвольной программе упала с тройного тулупа и четверного тулупа. За прокат она получила 141,93 балла и заняла пятое место. По сумме выступлений набрала 224,09 балла и в итоге стала четвертой на Олимпиаде-2022.
Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебро у Александры Трусовой (251,73), в бронза у японки Каори Сакамото (233,13).
Новости