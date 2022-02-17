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Сегодня, 18:28

ОКР после выступления Валиевой на Олимпиаде: «Обнимаем тебя всей страной! Мы рядом!»

ОКР обратился к Валиевой после выступления на Олимпиаде
Анна Горшкова
Корреспондент

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Обнимаем тебя всей страной! Камила, мы рядом!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.

Валиева в произвольной программе упала с тройного тулупа и четверного тулупа. За прокат она получила 141,93 балла и заняла пятое место. По сумме выступлений набрала 224,09 балла и в итоге стала четвертой на Олимпиаде-2022.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебро у Александры Трусовой (251,73), в бронза у японки Каори Сакамото (233,13).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
ОКР
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