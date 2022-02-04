Ирина Роднина: «Я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Мне понравилось, — сказала Роднина «СЭ». — Очень все лаконично и современно. Красиво шли команды, которых замечательно приветствовали. Выступление детей — это всегда хорошо, всех радует. Это точный выигрыш. Но я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня. Хотели сделать трогательно? В зажжении Олимпийского огня есть какая-то магия, а трогательность у каждого в другом. Открытие Олимпиады в Сочи-2014? Я бы не стала сравнивать! Зачем? Нет никакого смысла сравнивать».

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.