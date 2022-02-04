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Сегодня, 18:12

Ирина Роднина: «Я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня»

Ирина Роднина поделилась впечатлениями от открытия Олимпиады-2022 в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Мне понравилось, — сказала Роднина «СЭ». — Очень все лаконично и современно. Красиво шли команды, которых замечательно приветствовали. Выступление детей — это всегда хорошо, всех радует. Это точный выигрыш. Но я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня. Хотели сделать трогательно? В зажжении Олимпийского огня есть какая-то магия, а трогательность у каждого в другом. Открытие Олимпиады в Сочи-2014? Я бы не стала сравнивать! Зачем? Нет никакого смысла сравнивать».

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Ирина Роднина
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