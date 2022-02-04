Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр
Фигуристы команды ОКР пропустят церемонию открытия Олимпийских игр
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы не примут участия в параде на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
«Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия», — цитирует Когана ТАСС.
Сегодня, 4 февраля, на Олимпиаде стартовал командный турнир фигуристов. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, японцы располагаются на третье строчке.
Церемония открытия проходит в эти минуты в пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».
Источник: https://tass.ru/sport/13621429
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