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Сегодня, 15:16

Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр

Фигуристы команды ОКР пропустят церемонию открытия Олимпийских игр
Виктория Кравченко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы не примут участия в параде на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия», — цитирует Когана ТАСС.

Сегодня, 4 февраля, на Олимпиаде стартовал командный турнир фигуристов. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, японцы располагаются на третье строчке.

Церемония открытия проходит в эти минуты в пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».
Источник: https://tass.ru/sport/13621429
Фигурное катание
Олимпиада
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