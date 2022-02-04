Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы не примут участия в параде на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия», — цитирует Когана ТАСС.

Сегодня, 4 февраля, на Олимпиаде стартовал командный турнир фигуристов. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, японцы располагаются на третье строчке.