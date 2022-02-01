Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отказ украинских фигуристов давать интервью на русском языке.

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить. Россияне тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский. Так что, какая разница?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 31 января, фигурист сборной Украины Иван Шмуратко не стал общаться по-русски с журналистами после тренировки.

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова же на просьбу об интервью ответила «СЭ» отказом: «Извините».

Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.