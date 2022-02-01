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Сегодня, 12:57

«А что в этом такого?» Тарасова — об отказе украинских фигуристов от общения на русском языке

Татьяна Тарасова отреагировала на отказ украинских фигуристов давать интервью на русском языке
Микеле Антонов
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отказ украинских фигуристов давать интервью на русском языке.

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить. Россияне тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский. Так что, какая разница?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 31 января, фигурист сборной Украины Иван Шмуратко не стал общаться по-русски с журналистами после тренировки.

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова же на просьбу об интервью ответила «СЭ» отказом: «Извините».

Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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