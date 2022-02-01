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Сегодня, 12:33

Бестемьянова отреагировала на решение ФФККР не публиковать окончательный список участников командного турнира

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о том, что ФФККР не опубликовала 1 февраля окончательный список участников командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что это абсолютно нормально — везде написано, что окончательные списки будут вывешены 3 февраля. Кто придумал, что составы будут объявлены 1-го? Никто не обязан был сегодня ничего говорить. Я в этом вопросе абсолютно солидарна с Федерацией — не хотят раскрывать свои козыри, и хорошо.

Знают ли сами спортсмены, будут ли они выступать или нет? А зачем вы меня спрашиваете? У меня нет никакой информации ни от Федерации, ни от кого бы то ни было еще по этому поводу. Это слишком серьезные вещи, я не готова их комментировать», — приводит слова Бестемьяновой «Газета.Ru».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Командный турнир начнется в первый день Игр.

 
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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/01/17223151.shtml
Фигурное катание
Олимпиада
Наталья Бестемьянова
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