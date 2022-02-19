Тарасова заявила, что серебро в парном катании равно золоту

Татьяна Тарасова прокомментировала результат парных выступлений на Олимпиаде-2022.

«Это серебро равно золоту! Ребята молодцы. Умнички. Они превзошли себя. Первого места заслуживали и мы, и они, но почему-то золото отправилось к китайцам. Это можно понять, они шикарно выступили у себя на родине, что может быть лучше», — сказала Тарасова «СЭ».

Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, без ошибок исполнившие произвольную программу. За оба проката они набрали 239,25 балла.

Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они чисто выполнили произвольную программу и получили в сумме 237,71 балла.