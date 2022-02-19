Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили мировой рекорд по сумме баллов на Олимпиаде в Пекине

Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграла Олимпийские игры в Пекине.

За прокат произвольной программы они получили 155,47 балла. За короткую и произвольную они набрали 239,88 балла. Это новый мировой рекорд по сумме баллов.

Предыдущий рекорд установили россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На чемпионате Европы-2022 они в сумме набрали 239,82 балла.

По итогам олимпийского турнира второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25). Тройку замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).