«Пусть сделают все, о чем мечтают». Тарасова пожелала удачи российским фигуристкам перед произвольной программой

Тарасова поделилась ожиданиями от произвольной программы на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от произвольной программы российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я люблю смотреть фигурное катание. Жду настоящих соревнований. Конечно, хочется пожелать удачи нашим спортсменкам. Пусть сделают все, о чем мечтают. Сделают то, ради чего они каждый день по два раза выходят на лед», — сказала Тарасова «СЭ».

Поризвольные программы фигуристки представят сегодня, 17 февраля. Сборную России представляют Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова.