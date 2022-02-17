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Сегодня, 10:56

«Пусть сделают все, о чем мечтают». Тарасова пожелала удачи российским фигуристкам перед произвольной программой

Тарасова поделилась ожиданиями от произвольной программы на Олимпиаде в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от произвольной программы российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я люблю смотреть фигурное катание. Жду настоящих соревнований. Конечно, хочется пожелать удачи нашим спортсменкам. Пусть сделают все, о чем мечтают. Сделают то, ради чего они каждый день по два раза выходят на лед», — сказала Тарасова «СЭ».

Поризвольные программы фигуристки представят сегодня, 17 февраля. Сборную России представляют Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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