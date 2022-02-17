Олимпиада 2022, фигурное катание: время выхода на лед Камилы Валиевой

Валиева выступит последней в произвольной программе на Олимпиаде

В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. Фигуристки представят свои произвольные программы. Начало прокатов — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».

Камила Валиева, набрав 82,16 балла, занимает второе место после короткой программы. Она выйдет на лед 25-й по счету. Ориентировочное время выступления Валиевой — 16:49.

Произвольная программа Камилы поставлена под «Болеро"Мориса Равеля. Валиева — олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского «Гран-при» сезона 2019/2020, победительница этапов «Гран-при» — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021, серебряный призер чемпионата России (2021). Камила — действующая чемпионка России и Европы.

Максимальный балл, который получала фигуристка за прокат произвольной — 185,29 на этапе «Гран-при» России в 2021 году.

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