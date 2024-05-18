Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?
В 29-м туре «Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» (3:2) и сохранил шансы на золото, набрав 53 очка. У «Динамо» — 56, у «Зенита» — 51 и матч в запасе.
Команда Мурада Мусаева выиграет первый трофей в истории, если победит «Динамо», а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки — в воскресенье в Грозном или на своем поле с «Ростовом» в 30-м туре.
Единственный оставшийся чемпионский расклад для сине-бело-голубых — две победы при неудаче динамовцев в Краснодаре.
Фаворитом чемпионской гонки остается «Динамо», которому хватит ничьей. «Зенит» в такой ситуации не спасут даже две победы, ведь при равенстве очков преимущество по личным встречам будут у команды Марцела Лички (3:2, 1:0).
Любопытно, что чемпион России определится в последнем туре впервые с сезона-2015/16, когда на финишную прямую с шансами на золото вышли ЦСКА и «Ростов». А очной встречи претендентов не было с 2014 года, когда армейцы стали первыми, одолев «Локомотив».
Для «Сочи» поражение от «быков» стало роковым. Команда Роберта Морено официально покидает РПЛ. Вторая команда, которая отправится в первую лигу, определится позднее. Даже завтрашнее поражение в Ростове-на-Дону не лишит «Балтику» шансов на сохранение прописки в элите, ведь она имеет преимущество по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4