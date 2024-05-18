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Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

Кирилл Бурдаков
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«Краснодар» вырвал победу в матче с «Сочи» (3:2) 18 мая.
Фото ФК «Краснодар»

В 29-м туре «Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» (3:2) и сохранил шансы на золото, набрав 53 очка. У «Динамо» — 56, у «Зенита» — 51 и матч в запасе.

Команда Мурада Мусаева выиграет первый трофей в истории, если победит «Динамо», а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки — в воскресенье в Грозном или на своем поле с «Ростовом» в 30-м туре.

Единственный оставшийся чемпионский расклад для сине-бело-голубых — две победы при неудаче динамовцев в Краснодаре.

Фаворитом чемпионской гонки остается «Динамо», которому хватит ничьей. «Зенит» в такой ситуации не спасут даже две победы, ведь при равенстве очков преимущество по личным встречам будут у команды Марцела Лички (3:2, 1:0).

Любопытно, что чемпион России определится в последнем туре впервые с сезона-2015/16, когда на финишную прямую с шансами на золото вышли ЦСКА и «Ростов». А очной встречи претендентов не было с 2014 года, когда армейцы стали первыми, одолев «Локомотив».

Для «Сочи» поражение от «быков» стало роковым. Команда Роберта Морено официально покидает РПЛ. Вторая команда, которая отправится в первую лигу, определится позднее. Даже завтрашнее поражение в Ростове-на-Дону не лишит «Балтику» шансов на сохранение прописки в элите, ведь она имеет преимущество по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

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Пари Нижний Новгород

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 23 1 4
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