Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:22

Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир Игр в Пекине

Виктория Кравченко

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, кто, по ее мнению, должен выступать в определенных дисциплинах в олимпийском командном турнире в Пекине.

«А кого бы вы включили в команду, дав возможность подняться на пьедестал почета? Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:

— Валиеву в короткую программу.

— Щербакову в произвольную.

— Кондратюка и в короткую, и в произвольную.

— В парах — Тарасову и Морозова.

— В танцах я бы сделала вторую замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина», — написала Слуцкая.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Слуцкая
0
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Украинские биатлонисты не получали рекомендаций не делать фото с россиянами на Олимпиаде
Михаил Григоренко рассказал о работе с тренером сборной России по хоккею Гончаром
Нападающий сборной России Григоренко рассказал о своем талисмане
Григоренко — о подготовке к Олимпиаде: «Кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо»
Российские конькобежцы готовятся к Олимпийским играм в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске
Хоккейный турнир Олимпиады не перенесут. Что ждет команды в случае положительных тестов на ковид?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григоренко заявил, что российские фигуристки являются фаворитками Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости