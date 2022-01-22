Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир Игр в Пекине

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, кто, по ее мнению, должен выступать в определенных дисциплинах в олимпийском командном турнире в Пекине.

«А кого бы вы включили в команду, дав возможность подняться на пьедестал почета? Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:

— Валиеву в короткую программу.

— Щербакову в произвольную.

— Кондратюка и в короткую, и в произвольную.

— В парах — Тарасову и Морозова.

— В танцах я бы сделала вторую замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина», — написала Слуцкая.