Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир Игр в Пекине
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, кто, по ее мнению, должен выступать в определенных дисциплинах в олимпийском командном турнире в Пекине.
«А кого бы вы включили в команду, дав возможность подняться на пьедестал почета? Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:
— Валиеву в короткую программу.
— Щербакову в произвольную.
— Кондратюка и в короткую, и в произвольную.
— В парах — Тарасову и Морозова.
— В танцах я бы сделала вторую замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина», — написала Слуцкая.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. 20 января, был объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на Игры в Китае.