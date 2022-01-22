«Готовлюсь к Пекину-2022». Щербакова показала фото в олимпийской экипировке

20 января был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.