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Сегодня, 13:34

«Готовлюсь к Пекину-2022». Щербакова показала фото в олимпийской экипировке

Фигуристка Щербакова показала фото в олимпийской экипировке
Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото AFP

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова показала фотографию в олимпийской экипировке.

«Готовлюсь к Пекину-2022», — написала Щербакова в Instagram.

20 января был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Анна Щербакова
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