Григоренко заявил, что российские фигуристки являются фаворитками Олимпиады в Пекине

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился мнением о том, кто победит в соревновании фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

— Я не настолько болельщик, чтобы вникать в нюансы. Думаю, наши всегда самые лучшие и самые красивые. Думаю, мы фавориты.

20 января был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.