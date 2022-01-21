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Сегодня, 20:47

Григоренко заявил, что российские фигуристки являются фаворитками Олимпиады в Пекине

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился мнением о том, кто победит в соревновании фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

— Я не настолько болельщик, чтобы вникать в нюансы. Думаю, наши всегда самые лучшие и самые красивые. Думаю, мы фавориты.

20 января был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Михаил Григоренко
Фигурное катание
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