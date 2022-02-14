Синицина и Кацалапов заявили, что они счастливы из-за решения по Валиевой

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, завоевавшие серебро Олимпиады-2022 в танцах на льду, прокомментировали решение по делу Камилы Валиевой.

«Мы счастливы, что Валиева будет выступать. Вперед, Камила!» — сказал Кацалапов.

Также пара отметила, что пока не знает, получит ли золотые медали за командный турнир. Сборная России юридически сохраняет статус чемпионов.

«Если честно, мы понятия не имеем, получим ли медали за командник. Мы только вышли со льда, пока ничего не знаем», — отметила Синицина.

Согласно пресс-релизу CAS, решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним.

Также в решении о допуске 15-летней фигуристки к личному турниру учтено позднее ее извещение о положительной допинг-пробе в декабре.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.