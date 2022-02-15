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Сегодня, 18:00

Щербакова высказалась о баллах, набранных за короткую программу на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своих баллах, набранных за короткую программу на Олимпиаде в Пекине (Китай).

— Не мешает тот факт, что, возможно, не будет медали в конце этих соревнований?

— Рано еще об этом говорить, еще не было произвольной программы.

— Имею в виду церемонию награждения.

— Я знаю, но еще медалей никаких нет, поэтому рано говорить.

— Ты узнала о том, что не будешь в команднике на самой Олимпиаде или до?

— Конечно, до последнего думали, какое будет решение. Нет никакой гарантии. Федерация приняла такое решение. Мне больше нечего сказать.

— Приятно, что пробила отметку в 80 баллов? Кажется, очень жестко судили.

— Да, довольна полностью и выступлением, и настроем, и оценками. Меня все полностью устраивает сегодня.

После короткой программы на Олимпиаде Анна Щербакова набрала 80,20 балла и занимает второе место. Лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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