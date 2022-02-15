В Госдуме одним словом оценили выступление российских фигуристок в короткой программе Олимпиады

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Восторг! Желаю нашим девочкам такой же чистоты и красоты на произвольной программе. После такого давления наши девочки — просто умницы. И весь мир увидел, какие у нас девушки в стране — красивые и стойкие. Валиевой аплодировал весь зал? Удивительная вещь, в катании на коньках соперники друг к другу относятся по-доброму. В фигурном катании все друг друга поддерживают», — сказала Журова «СЭ».

Камила Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она получила 82,16 балла. Второе место занимает Анна Щербакова, которая набрала 80,20 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова получила 74,60 балла и идет на четвертой строчке.

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.