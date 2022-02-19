Щербакова исполнила каскад из пяти прыжков на тренировке Олимпиады

Анна Щербакова приняла участие в тренировке после победы на Олимпиаде

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова исполнила каскад из пяти прыжков на тренировке перед показательными выступлениями в Пекине.

Анна прыгнула подряд четверной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов.

В конце тренировке Щербакова и Трусова обменялись попытками четверного риттбергера, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Ранее, 18 февраля, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в Пекине.