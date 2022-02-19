Щербакова исполнила каскад из пяти прыжков на тренировке Олимпиады
Анна Щербакова приняла участие в тренировке после победы на Олимпиаде
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова исполнила каскад из пяти прыжков на тренировке перед показательными выступлениями в Пекине.
Анна прыгнула подряд четверной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов.
В конце тренировке Щербакова и Трусова обменялись попытками четверного риттбергера, но ни одна из них не увенчалась успехом.
Ранее, 18 февраля, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в Пекине.
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