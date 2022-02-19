Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 12:00

«Все хотят, чтобы тебе уделялось главное внимание». Плющенко объяснил уход Трусовой от Тутберидзе

Плющенко объяснил, что Трусова хотела у Тутберидзе главного внимания
Роман Шишов
Корреспондент
Александра Трусова и Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о ревности и недостатке внимания, побудившем серебряного призера Игр в Пекине в женском одиночном катании Александру Трусову уйти на сезон от тренера Этери Тутберидзе.

Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая прошлого года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к своему бывшему тренеру.

«Считаю, что тренеру невозможно распределить свое внимание, не вызывая у кого-то ревности, — цитирует «РИА Новости» Плющенко. — Все хотят, чтобы тебе уделялось главное внимание. Именно по этой причине Трусова и уходила на сезон от Тутберидзе. Только конкуренция должна быть».

По словам олимпийского чемпиона, одному в тренировочном процессе приходится намного сложнее.

«У Тутберидзе тренировочный процесс организован практически идеально. У нее великолепный штаб, который справляется с большим количеством учеников», — добавил специалист.

В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки Анна Щербакова (255,95 балла) и Трусова (251,73) завоевали золото и серебро, третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Напомним, что Плющенко ведет авторскую колонку в «СЭ».

Евгений Плющенко. «Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко
Источник: https://rsport.ria.ru/20220219/plyuschenko-1773733066.html
Александра Трусова
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
9
4
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Вяльбе: «Не надо его хейтить Клебо»
Голубева — о падении в масс-старте: «Боролась за медаль, чувствовала, что сил много, но получилось так, обидно!»
Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»
Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова выполнила попытку четверного риттбергера на тренировке Олимпиады

Щербакова исполнила каскад из пяти прыжков на тренировке Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости