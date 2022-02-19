«Все хотят, чтобы тебе уделялось главное внимание». Плющенко объяснил уход Трусовой от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о ревности и недостатке внимания, побудившем серебряного призера Игр в Пекине в женском одиночном катании Александру Трусову уйти на сезон от тренера Этери Тутберидзе.

Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая прошлого года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к своему бывшему тренеру.

«Считаю, что тренеру невозможно распределить свое внимание, не вызывая у кого-то ревности, — цитирует «РИА Новости» Плющенко. — Все хотят, чтобы тебе уделялось главное внимание. Именно по этой причине Трусова и уходила на сезон от Тутберидзе. Только конкуренция должна быть».

По словам олимпийского чемпиона, одному в тренировочном процессе приходится намного сложнее.

«У Тутберидзе тренировочный процесс организован практически идеально. У нее великолепный штаб, который справляется с большим количеством учеников», — добавил специалист.

В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки Анна Щербакова (255,95 балла) и Трусова (251,73) завоевали золото и серебро, третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Напомним, что Плющенко ведет авторскую колонку в «СЭ».