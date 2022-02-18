Щербакова и Трусова получили медали Олимпийских игр-2022

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпиады-2022 в Пекине.

Вчера, 17 февраля, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Трусова, набравшая 251,73 балла, стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото (233,13). Сегодня в столице Китая состоялась церемония награждения спортсменок.

Еще одна россиянка, выступавшая в женском одиночном катании, Камила Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

20 февраля, в последний день Олимпиады в Пекине фигуристки выступят с показательными номерами.