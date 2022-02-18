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Сегодня, 14:53

Щербакова и Трусова получили медали Олимпийских игр-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Анна Щербакова (в центре) и Александра Трусова (слева).
Фото AFP

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпиады-2022 в Пекине.

Вчера, 17 февраля, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Трусова, набравшая 251,73 балла, стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото (233,13). Сегодня в столице Китая состоялась церемония награждения спортсменок.

Еще одна россиянка, выступавшая в женском одиночном катании, Камила Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

20 февраля, в последний день Олимпиады в Пекине фигуристки выступят с показательными номерами.

Александра Трусова. Пять четверных почти привели Трусову к званию олимпийской чемпионки. Но она уступила Щербаковой

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
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  • Коэн-Цедек

    Ты мечтал о том, чтобы медали ещё года 2-3, пока суд да дело,вообще никто из них не получил? Да ты просто садист, тебе не жалко этих детей?

    18.02.2022

  • Haiaxi

    По праву Аня лучшая! У неё не только прыжки идеальные, но и другие элементы на высшем уровне, а также грация, пластика, чувство музыки, выразительность, переходы между элементами, отсутствие пустых мест в программе.

    18.02.2022

  • Коэн-Цедек

    Конечно повлияло, ребёнка втянули в такую говноисторию. Ясно что спецом она не проигрывала.

    18.02.2022

  • PvsZ

    Я бы в самом страшном сне не хотел оказаться на её месте в эти дни. Её имя полоскали на весь мир, несколько часов пришлось отвечать перед судом, и т.п. Тут не то что "гири на ногах", тут как бы умом не тронуться.

    18.02.2022

  • Alex Alex

    Фигурное катание полюбил из за Тутберидзе её методы работы с нашей молодежью

    18.02.2022

  • non-liquid

    Валиева выиграла командник. Так что если будет оправдана, то золото у нее есть

    18.02.2022

  • Сергей Н

    Конкрэтный)))

    18.02.2022

  • Haiaxi

    Не считаю, что специально, но думаю подсознательно это повлияло. У Камилы как будто гири на ногах висели. Она даже подпрыгнуть не могла.

    18.02.2022

  • Bache Gabrielsen

    Только без истерик. Нам Сашиных вчера хватило :)

    18.02.2022

  • Коэн-Цедек

    Да и не настолько она хорошая актриса, чтобы потом ещё выговаривать на эмоциях ребёнку за провальный прокат, если сама этот провал организовала.

    18.02.2022

  • PvsZ

    Если бы всё было гладко и без скандалов, Саша в любом случае была бы второй или третьей, потому что золото забрала бы Камила. Так что её истерика - штука абсолютно детская и неоправданная.

    18.02.2022

  • Alex Alex

    Очень рад за Аню ,неожиданно приятно её победа

    18.02.2022

  • Haiaxi

    Интересная у тебя родословная.

    18.02.2022

  • Haiaxi

    У Камилы есть золото олимпиады.

    18.02.2022

  • Коэн-Цедек

    Не попались на приёме запрещённых препаратов, поэтому "на коне"! Всё справедливо. Если бы Валиева получила медальку, то остался бы нехороший запашок.

    18.02.2022

  • PvsZ

    Была такая мысль, но отогнал её, как безумную. Добровольно отказаться от золота Олимпиады, чтобы не лишать подруг торжественной церемонии? Это фантастика. Единственная ситуация, при которой такое возможно - это если имеется 100% понимание, что медаль точно отберут, и шансов отстоять её не будет ни в суде, ни как-то ещё. Но тогда зачем вообще было выходить на лёд? Подобная постановка в любом случае делалась бы с ведома Этери... я, конечно, считаю её жёстким руководителем, но не таким уж исчадием ада, чтобы приказать 15-летней девочке намеренно завалить олимпийский прокат((

    18.02.2022

  • Tommy Morton

    Саша в праве эту соломенную медаль кинуть в ИСУшные рожи. Её место - над подиумом. Но этим потомкам от скрещивания свиней с ослами не понять.

    18.02.2022

  • fonkom

    Позвольте с Вами не согласиться. "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда") Ещё будут суды и всё может произойти, как двухлетняя дисквалификация Валиевой, так и полное оправдание.

    18.02.2022

  • shur

    Мое мнение. Камила специально провалила произвольную, чтобы было награждение и девчата получили медали. А Аню и Сашу поздравляю.

    18.02.2022

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