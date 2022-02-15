Диана Дэвис: «Мы счастливы, что нам выпала честь представлять страну на олимпийской арене»

Российская фигуристка Дэвис прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, прокомментировала выступление на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Счастливы, что нам выпала честь представлять страну на олимпийской арене, — написала Дэвис в Instagram. — Спасибо Игорю Шпильбанду. Спасибо всем за поддержку. Это только начало, поэтому работаем дальше».

Дэвис и Смолкин набрали 179,82 балла и заняли 14-е место на Олимпийских играх.