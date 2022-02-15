Татьяна Тарасова: «Все хороши! Красавицы!»

Татьяна Тарасова оценила выступление российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Все хороши! Красавицы! Камила сделала ошибку, но ничего страшного! Молодцы», — сказала Тарасова «СЭ». — Я обожаю Камилу, она просто гениальна. Столько трудностей, и она все смогла преодолеть. Да, сегодня с ошибкой, будет работать дальше".

В составе сборной России выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они занимают первое, второе и четвертое места по итогам короткой программы.

Произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут в четверг, 17 февраля.