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Сегодня, 17:19

Татьяна Тарасова: «Все хороши! Красавицы!»

Татьяна Тарасова оценила выступление российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
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Антон Иванов
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Все хороши! Красавицы! Камила сделала ошибку, но ничего страшного! Молодцы», — сказала Тарасова «СЭ». — Я обожаю Камилу, она просто гениальна. Столько трудностей, и она все смогла преодолеть. Да, сегодня с ошибкой, будет работать дальше".

В составе сборной России выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они занимают первое, второе и четвертое места по итогам короткой программы.

Произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут в четверг, 17 февраля.

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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