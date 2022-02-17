Трусова: «Я сделала 5 четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете»

Трусова заявила, что довольна пятью четверными в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я сделала 5 четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете. Понравился ли мне результат? А вам? Ладно, результат мне не понравился, довольна пятью четверными.

Слова, что не выйду на лед? Посмотрите. Отношение ни к кому я не поменяла. Я не виновата, что за мной ходили камеры.

Поеду ли на ЧМ? Посмотрите. Я сделала все, что могла. Довольна своими прокатами. Почему плачу? Просто захотела. Я нахожусь тут три недели без мамы и собак», — сказала фигуристка.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.