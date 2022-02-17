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Сегодня, 17:47

Александра Трусова расплакалась после серебра Олимпиады-2022

Александра Трусова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на второе место в личном турнире одиночниц на Олимпиаде-2022.

«Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» — попали в эфир канала Eurosport слова Трусовой.

17-летняя спортсменка прыгнула пять четверных прыжков и выиграла произвольную программу, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой по сумме двух прокатов.

Трусова не сдержала эмоций и во время цветочной церемонии награждения.

Александра Трусова
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