Александра Трусова расплакалась после серебра Олимпиады-2022

Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на второе место в личном турнире одиночниц на Олимпиаде-2022.

«Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» — попали в эфир канала Eurosport слова Трусовой.

17-летняя спортсменка прыгнула пять четверных прыжков и выиграла произвольную программу, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой по сумме двух прокатов.

Трусова не сдержала эмоций и во время цветочной церемонии награждения.