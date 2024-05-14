«Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»
Прошлым летом «Динамо» продало за 12 миллионов евро Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Сегодня слухи отправляют в Испанию другого воспитанника бело-голубых — Константина Тюкавина. Telegram-канал «Первый спорт» сообщил об интересе к 21-летнему нападающему со стороны «Атлетико».
Что стоит за этой информацией? Пока не очень много. По данным «СЭ», на московский клуб из Мадрида никто не выходил. Нет и продвинутой стадии разговоров между «Атлетико» и стороной футболиста.
Хотя интерес к Тюкавину после прекрасного сезона очевиден. Различные агенты, представители клубов и прочие посредники забрасывают удочки, прощупывают почву. В 21 год форвард лидирует в РПЛ по системе «гол+пас» с 24 очками — «15+9», забивает больше, чем любой партнер по команде, и раздает — тоже. Среди футболистов столь молодого возраста высших лиг европейских чемпионатов он входит в десятку лучших по результативности
Забивные нападающие — вообще штучный товар, за ними скауты охотятся особенно старательно. Плюс динамовец наверняка будет признан лучшим в премьер-лиге в этом сезоне. Так что спрос на него есть и будет. Но уедет ли Тюкавин?
Здесь должно сойтись два главных фактора.
1) Готовность выложить 20 миллионов евро отступных, о которых писал «Чемпионат». По нашим данным, это корректная сумма, и дешевле «Динамо» не отпустит. У Тюкавина еще 4 года контракта, он — главный актив клуба, очевидный лидер, спешить с продажей бело-голубым точно некуда. В этом отличие от истории с Захаряном, который был твердо настроен уехать в Европу и спустя год мог это сделать бесплатно. Москвичам в итоге пришлось немного подвинуться, чтобы не упустить игрока без компенсации.
2) Готовность Тюкавина к отъезду. По моей информации, эта тема сейчас в кругу футболиста никак не обсуждается, он полностью сосредоточен на концовке напряженного сезона. Любые разговоры — после 30-го тура.
Отец Константина — легенда хоккея с мячом Александр Тюкавин — высказал недавно такое суждение в интервью Sport24: «По поводу Европы у меня четкое мнение: сын пока не готов к ней на все сто. Только с этого сезона играет в старте. Нужен еще годик в России. А потом надо принимать предложения от европейских клубов, если они будут. Но если Костя и поедет в Европу, то должен там играть, а не просто полировать лавку».
Добавим еще и семейный фактор — в ближайшие месяцы динамовец ждет рождения дочери, что также не говорит в пользу скорейшего переезда.
По моим сведениям, если куда-то Тюкавин и поедет, то в ведущий клуб топ-5 лиг. За исключением Англии: этот вариант сложно представить по причинам политического характера, да и денег оттуда можно не дождаться, ведь все трансакции клубов АПЛ идут через один банк, не сотрудничающий с Россией.
Появится ли летом предложение, от которого Тюкавин не сможет отказаться? Никто не знает. Уверенно можно говорить об одном: пока такого очевидного варианта нет. Как нет и задачи уехать именно сейчас. А значит, велика вероятность, что форвард будет радовать болельщиков «Динамо» и в следующем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4