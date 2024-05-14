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Сегодня, 17:10

«Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

Нападающим «Динамо» Тюкавиным интересуется «Атлетико»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин может покинуть «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пойдет ли нападающий по стопам своего друга Арсена Захаряна.

Прошлым летом «Динамо» продало за 12 миллионов евро Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Сегодня слухи отправляют в Испанию другого воспитанника бело-голубых — Константина Тюкавина. Telegram-канал «Первый спорт» сообщил об интересе к 21-летнему нападающему со стороны «Атлетико».

Что стоит за этой информацией? Пока не очень много. По данным «СЭ», на московский клуб из Мадрида никто не выходил. Нет и продвинутой стадии разговоров между «Атлетико» и стороной футболиста.

Хотя интерес к Тюкавину после прекрасного сезона очевиден. Различные агенты, представители клубов и прочие посредники забрасывают удочки, прощупывают почву. В 21 год форвард лидирует в РПЛ по системе «гол+пас» с 24 очками — «15+9», забивает больше, чем любой партнер по команде, и раздает — тоже. Среди футболистов столь молодого возраста высших лиг европейских чемпионатов он входит в десятку лучших по результативности

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Забивные нападающие — вообще штучный товар, за ними скауты охотятся особенно старательно. Плюс динамовец наверняка будет признан лучшим в премьер-лиге в этом сезоне. Так что спрос на него есть и будет. Но уедет ли Тюкавин?

Здесь должно сойтись два главных фактора.

1) Готовность выложить 20 миллионов евро отступных, о которых писал «Чемпионат». По нашим данным, это корректная сумма, и дешевле «Динамо» не отпустит. У Тюкавина еще 4 года контракта, он — главный актив клуба, очевидный лидер, спешить с продажей бело-голубым точно некуда. В этом отличие от истории с Захаряном, который был твердо настроен уехать в Европу и спустя год мог это сделать бесплатно. Москвичам в итоге пришлось немного подвинуться, чтобы не упустить игрока без компенсации.

2) Готовность Тюкавина к отъезду. По моей информации, эта тема сейчас в кругу футболиста никак не обсуждается, он полностью сосредоточен на концовке напряженного сезона. Любые разговоры — после 30-го тура.

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отец Константина — легенда хоккея с мячом Александр Тюкавин — высказал недавно такое суждение в интервью Sport24: «По поводу Европы у меня четкое мнение: сын пока не готов к ней на все сто. Только с этого сезона играет в старте. Нужен еще годик в России. А потом надо принимать предложения от европейских клубов, если они будут. Но если Костя и поедет в Европу, то должен там играть, а не просто полировать лавку».

Добавим еще и семейный фактор — в ближайшие месяцы динамовец ждет рождения дочери, что также не говорит в пользу скорейшего переезда.

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По моим сведениям, если куда-то Тюкавин и поедет, то в ведущий клуб топ-5 лиг. За исключением Англии: этот вариант сложно представить по причинам политического характера, да и денег оттуда можно не дождаться, ведь все трансакции клубов АПЛ идут через один банк, не сотрудничающий с Россией.

Появится ли летом предложение, от которого Тюкавин не сможет отказаться? Никто не знает. Уверенно можно говорить об одном: пока такого очевидного варианта нет. Как нет и задачи уехать именно сейчас. А значит, велика вероятность, что форвард будет радовать болельщиков «Динамо» и в следующем сезоне.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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