Щербакова после пропуска командника исполнила три четверных на олимпийской тренировке
Российская фигуристка Анна Щербакова сделала три четверных на тренировке в Пекине.
Щербакова сделала чисто четверной лутц, каскад четверной флип + тройной тулуп и четверной флип. Все остальные элементы, включая каскад из тройных лутц+риттбергер, были также сделаны чисто.
Сегодня утром олимпийское золото в команднике взяла Камила Валиева, Щербакова не приняла участие в соревнованиях.
Ранее в этом сезоне Щербакова ни разу не делала на официальном старте более одного четверного.
Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.
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