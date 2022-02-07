Щербакова после пропуска командника исполнила три четверных на олимпийской тренировке

Российская фигуристка Анна Щербакова сделала три четверных на тренировке в Пекине.

Щербакова сделала чисто четверной лутц, каскад четверной флип + тройной тулуп и четверной флип. Все остальные элементы, включая каскад из тройных лутц+риттбергер, были также сделаны чисто.

Сегодня утром олимпийское золото в команднике взяла Камила Валиева, Щербакова не приняла участие в соревнованиях.

Ранее в этом сезоне Щербакова ни разу не делала на официальном старте более одного четверного.

Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.