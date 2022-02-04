Ирина Роднина: «Американцев еще догоним и обгоним»

Роднина считает, что сборная России обгонит США и выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала итоги первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я что больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев — ну и пусть. Еще догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», — приводит News.ru слова Родниной.

Ранее в интервью «СЭ» она заявила, что личные соревнования фигуристов интереснее командных.

По итогам первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает второе место с 26 очками, лидером является команда США с 28 очками.

Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.