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Сегодня, 10:54

Ирина Роднина: «Американцев еще догоним и обгоним»

Роднина считает, что сборная России обгонит США и выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала итоги первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я что больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев — ну и пусть. Еще догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», — приводит News.ru слова Родниной.

Ранее в интервью «СЭ» она заявила, что личные соревнования фигуристов интереснее командных.

По итогам первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает второе место с 26 очками, лидером является команда США с 28 очками.

Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

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Источник: https://news.ru/others/dogonim-i-obgonim-amerikancev-rodnina-o-figurnom-katanii-na-olimpiade/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Сборная США по фигурному катанию
Ирина Роднина
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