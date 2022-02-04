Авербух оценил прокат Кондратюка в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление россиянина Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира.

«Марк большой молодец. Он показал все, что можно было показать. Выступил по-максимуму. Занять место выше он не мог. Он и должен был быть третьим. Здесь роль сыграло потрясающее выступление японца и американца. Очень важно, что Марк справился с нервами, откатал чисто. Дебютант Олимпиады, не имея большого опыта, выступил очень хорошо!» — сказал Авербух «СЭ».

Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.