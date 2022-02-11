Олимпиада-2022: время выхода на лед российских дуэтов в ритм-танце

Синицина и Кацалапов откроют заключительную, пятую разминку в ритм-танце на Олимппиаде

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует личный турнир по фигурному катанию в танцах на льду. Дуэты выступят с ритм-танцем. Начало — в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.

Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Дэвис и Смолкин выступят девятыми, в третьей разминке, время выхода на лед — 15:29.

Двукратные чемпионы России Степанова и Букин — в четвертой разминке, их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 16:38.

Действующие чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов выступят первыми в заключительной, пятой разминке. Время выхода на лед — 17:05.