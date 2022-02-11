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Сегодня, 20:54

Олимпиада-2022: время выхода на лед российских дуэтов в ритм-танце

Синицина и Кацалапов откроют заключительную, пятую разминку в ритм-танце на Олимппиаде
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует личный турнир по фигурному катанию в танцах на льду. Дуэты выступят с ритм-танцем. Начало — в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.

Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Дэвис и Смолкин выступят девятыми, в третьей разминке, время выхода на лед — 15:29.

Двукратные чемпионы России Степанова и Букин — в четвертой разминке, их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 16:38.

Действующие чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов выступят первыми в заключительной, пятой разминке. Время выхода на лед — 17:05.

Олимпиада
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