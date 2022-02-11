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Допинг

Сегодня, 19:53

CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА по антидопинговому делу фигуристки Валиевой

Евгений Петров
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает сайт CAS.

Указано, что выездная палата суда зарегистрировала две апелляции, но они будут объединены в одно дело. Заявки поступили в пятницу, 11 февраля, в 20.45 и 22.00 по пекинскому времени соответственно.

В ближайшее время будет назначена коллегия арбитров, которая примет решение по этому делу. Дата и время вынесения вердикта будут объявлены дополнительно.

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11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Олимпиада
Камила Валиева
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