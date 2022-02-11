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Сегодня, 09:59

Президент ОКР Поздняков считает, что решение по пробе Валиевой могли намеренно задержать

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Сегодня, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — приводит ТАСС слова Позднякова.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/13677487
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Станислав Поздняков
ОКР
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