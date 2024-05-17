Французского игрока «Зенита» не берут на домашнюю Олимпиаду. Ему не могут простить переход в российский клуб

Томас Эртель усугубил положение неосторожными фразами в подкасте.

Сборная Франции по баскетболу объявила расширенный состав на домашнюю Олимпиаду. Изначально тренерский штаб планировал озвучить ростер из 16 игроков, но выбор оказался широким, поэтому в списке оказалось 19 фамилий. Вроде бы все на месте — Вебьянама, Гобер, Фурнье... Однако места в расширенном составе снова не нашлось защитнику питерского «Зенита» Томасу Эртелю. В федерации французского баскетбола не хотят мириться с тем, что Эртель выступает за российский клуб, хотя ранее вроде бы готовы были пойти на уступки.

Пожизненное отстранение

Эртель выступал за сборную Франции больше 10 лет. В 2013-м было взято золото чемпионата Европы, в 2014-м — бронза чемпионата мира, а на Олимпиаде в Токио трехцветные уступили только США в финале. Заключительную медаль с Эртелем в составе французы завоевали в сентябре 2022-го на континентальном чемпионате, где команда стала второй.

Тогда перед чемпионатом всех игроков сборной заставили подписать письмо, в котором спортсмены обещали не выступать в российских и белорусских клубах. Томас не хотел пропускать Евро, поэтому завизировал сомнительный документ, хотя в тот момент уже вел переговоры с «Зенитом». «На данный момент я в сборной Франции и сосредоточен только на сборной Франции, — объяснял Эртель журналистам. — Подписал ли я заявление? Да, и вы это прекрасно знаете. Иначе меня бы здесь не было».

Финал чемпионата Европы, в котором Франция уступила Испании, состоялся 18 сентября. А уже через четыре дня Томас официально стал игроком «Зенита». Федерация баскетбола страны призывала Эртеля одуматься и покинуть российский клуб, что помогло бы ему избежать санкций. Однако защитник решения не поменял. Тогда президент федерации Жан-Пьер Сьют объявил о пожизненной дисквалификации игрока: «Все кончено. Мы еще можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но что касается Томаса, которому мы четко рассказали о таких перспективах, то нет — он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено».

Томас Эртель. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддельное письмо

В новом клубе у Эртеля все складывалось хорошо. Уже в ноябре его признали MVP месяца в Единой лиге, а по итогам сезона французу вручили приз «Лучшему дебютанту сезона». У родной сборной, которая закрыла для него двери, дела шли неважно. В августе команда без Томаса отправилась на чемпионат мира, проходивший в Индонезии, Японии и на Филиппинах, где с треском провалилась. В стартовом матче на предварительном этапе французов потрепали канадцы (95:65), и во второй встрече трехцветные уступили (88:86). Победа над Ливаном уже ничего не значила, и команде пришлось играть с аутсайдерами за места с 17-го по 32-е.

Французы вернулись на родину с 18-м местом, получив мощную порцию критики от болельщиков и журналистов, в том числе за позицию по Эртелю. Казалось, что риторика в отношении игрока «Зенита» начала меняться. Но Томас усугубил свое положение, будучи чересчур откровенным в подкасте Тони Паркера SKWEEK. Спортсмен заявил, что его подпись под письмом перед Евро-2022 была поддельной, ведь в федерации знали о его переговорах с «Зенитом». Да и не могли не знать. Новости о возможном переходе разлетались по новостным лентам задолго до начала турнира. «Конечно, они знали о моих переговорах с «Зенитом». И, разумеется, письмо было поддельным. Поэтому нам после чемпионата Европы придется его рвать, все об этом знали», — говорил Эртель.

Федерация баскетбола Франции попыталась оправдаться и отрицала обвинения в лицемерии: «Федеральное ведомство Федерации баскетбола Франции и его президент Жан-Пьер Сьюта не знали о контракте между Томасом Эртелем и российским или белорусским клубом. После Евробаскета игрок сделал выбор, решив подписать контракт с российским клубом и играть в его составе, будучи осведомленным о фактах. При этом он нарушил подписанное им под присягой письмо».

Сейчас, когда был оглашен состав на Олимпиаду, стало известно, что именно заявление баскетболиста в подкасте оказалось определяющим в принятии решения. У команды и без Эртеля набирается мощный состав с восемью игроками НБА, что делает Францию одним из претендентов на медали. Тем не менее Томасу 35 лет, и он в полном порядке. Возможно, игрок мог бы стать тем важным звеном, которое поможет сборной снова рубиться в финале против США. Не аукнется ли опять баскетбольным чиновникам их показная принципиальность и обидчивость? В ближайшее время домашних Олимпиад у Франции не будет. Поэтому ошибка может стоить дорого.