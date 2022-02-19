Олимпиада-2022, фигурное катание: итоговый медальный зачет и все награды России в Пекине

Фигуристы сборной России завоевали 6 медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине 19 февраля завершились соревнования по фигурному катанию. В общей сложности было разыграно пять комплектов наград.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала россиянка Александра Трусова.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду.

Сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.