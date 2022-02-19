Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00

После произвольной программы спортивных пар на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 21:00.

Мы обсудим:

— Рекорды китайского дуэта и их выступление

— Разбор прокатов и протоколов

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов: впечатления от произвольной программы

— Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: выступление пары

— Анастасия Мишина и Александр Галлямов: эмоции от проката

— Итоги олимпийских игр для российского фигурного катания

Присоединяйтесь!