Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00
После произвольной программы спортивных пар на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 21:00.
Мы обсудим:
— Рекорды китайского дуэта и их выступление
— Разбор прокатов и протоколов
— Евгения Тарасова и Владимир Морозов: впечатления от произвольной программы
— Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: выступление пары
— Анастасия Мишина и Александр Галлямов: эмоции от проката
— Итоги олимпийских игр для российского фигурного катания
Присоединяйтесь!
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