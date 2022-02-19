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Сегодня, 17:36

Козловский считает, что по драме женский одиночный турнир был сильнее соревнований пар на Олимпиаде-2022

Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, сравнил женский одиночный турнир с соревнованием спортивных пар на Олимпиаде-2022.

«По драме женский одиночный турнир получился сильнее. Расклад в парах многие предполагали. А в женском турнире мало кто мог предположить такой расклад», — сказал спортсмен.

Пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла), третьими — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).

Бойкова и Козловский стали четвертыми на турнире спортивных пар на Олимпиаде-2022 (220,50).

В женском одиночном катании олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова (255,95). Второе место заняла Александра Трусова (251,73), а третье — японка Каори Сакамото (233,13).

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Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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