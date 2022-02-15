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Сегодня, 13:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ женщин

Валиева, Трусова и Щербакова выступят в последней разминке с короткими программами
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Во вторник, 15 февраля, стартуют личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — Первый канал (с 13:30).

В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки выйдут на лед в заключительной, пятой разминке.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Анастасия Шаботова (Украина)

2. Йенни Сааринен (Финляндия)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Мана Кавабе (Япония)

5. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

6. Йозефин Тальегард (Швеция)

Вторая разминка

7. Кайлани Крейн (Австралия)

8. Наташа Маккей (Великобритания)

9. Анастасия Губанова (Грузия)

10. Мэрайя Белл (США)

11. Маделин Скиза (Канада)

12. И Чжу (Китай)

Третья разминка

13. Элишка Бржезинова (Чехия)

14. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

15. Александра Фейгин (Болгария)

16. Виктория Сафонова (Беларусь)

17. Николь Шотт (Германия)

18. Алексия Паганини (Швейцария)

Четвертая разминка

19. Ким Йе Лим (Южная Корея)

20. Вакаба Хигучи (Япония)

21. Екатерина Куракова (Польша)

22. Алиса Лью (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Пятая разминка

25. Карен Чен (США)

26. Камила Валиева (Россия) — 16.52

27. Ю Ен (Южная Корея)

28. Александра Трусова (Россия) — 17.05

29. Анна Щербакова (Россия) — 17.12

30. Каори Сакамото (Япония)

Q — квалифицировалась в прозвольную программу

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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